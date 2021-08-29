Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном уходе форварда Сердара Азмуна из петербургского клуба.

«Лион» — хороший вариант для Азмуна. Франция вообще хороший вариант. «Зенит» очень много потеряет с уходом такого игрока. Будет сложно команде, потому что Азмун — бомбардир, часто забивал. Не знаю, кто бы смог его заменить», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Накануне в СМИ появилась информация, что Азмун достиг договоренности с «Лионом» по условиям личного контракта. Согласно слухам, иранский форвард заключит соглашение на пять лет.

Ранее «Лион» предлагал за Азмуна 11 миллионов евро, но «Зенит» не хотел отпускать игрока менее чем за 20 миллионов. Возможно, стороны сойдутся на варианте 15 млн + бонусы.

В текущем сезоне Азмун забил шесть мячей в семи матчах.