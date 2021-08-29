Экс-глава медицинского штаба сборной России по футболу Эдуард Безуглов высказался о своем уходе из национальной команды.

«Никаких вопросов нет, ушли мы сами. Больше я комментировать это не буду, сборная уже спокойно готовится к играм. Настанет время, можно будет на эти вопросы ответить. Сейчас просто не хочется», — сказал Безуглов в ходе прямого эфира в «Инстаграме».

По словам специалиста, в сборной России сейчас работает хороший врач Владимир Хайтин, который справится со своей задачей, если ему никто не будет мешать.

«Это специалист высокой квалификации, соавтор многих наших совместных опубликованных исследований. Здесь никаких проблем быть не должно», — отметил бывший врач национальной команды», — сказал Безуглов.

Напомним, о том, что Безуглов и Михаил Бутовский покидают медицинский штаб сборной России, стало известно еще до официального заявления РФС. У специалистов возникли разногласия с новым тренером по физподготовке Луисом Мартинесом.