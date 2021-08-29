В Спа (Бельгия) продолжается 12-й этап Гран-при Формулы-1. Сегодня примерно в 19:15 по московскому времени стартовала гонка на автодроме «Спа Франкоршам».

Изначально гонка должна была стартовать в 16:00, но из-за дождя её несколько раз переносили.

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С поула на дистанцию отправился пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Также с первого ряда стартовал Джордж Расселл на «Уильямсе», сенсационно занявший второе место в квалификации. Он обошел лидера чемпионата Льюиса Хэмилтона, который сегодня стартует с третьей позиции.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис в квалификации попал в аварию, в результате чего ему пришлось поменять коробку передач. За это он наказан на пять стартовых позиций и начнет гонку 14-м. Во время вчерашнего инцидента Ландо повредил локоть, поэтому его участие в гонке было поставлено под вопрос. К счастью, пилоту удалось отделаться ушибом.