В бельгийском Спа отложен старт этапа автогонок в классе «Формула-1» «Гран-при Бельгии». Причиной стал сильный дождь. Старт неоднократно откладывался, изначально гонка должна была начаться в 16:00 по московскому времени. По последним данным старт прогревочного круга перенесён на 16:20.

Некоторые пилоты уже успели вернуться в кокпит, ряд остаются в болидах.

С поула на дистанцию отправится пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Также с первого ряда стартовал Джордж Расселл на «Уильямсе», сенсационно занявший второе место в квалификации. Он обошел лидера чемпионата Льюиса Хэмилтона, который сегодня стартует с третьей позиции.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис в квалификации попал в аварию, в результате чего ему пришлось поменять коробку передач. За это он наказан на пять стартовых позиций и начнет гонку 14-м. Во время вчерашнего инцидента Ландо повредил локоть, поэтому его участие в гонке было поставлено под вопрос. К счастью, пилоту удалось отделаться ушибом.

Сегодняшнюю гонку пропускает пилот «Ред Булла» Серхио Перес. Он врезался в стену на установочном круге и разбил машину.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 20-е место в квалификации и пропускает сегодняшние заезды.