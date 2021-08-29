Сегодня, 29 августа, из стана сборной России по футболу прилетела ещё одна новость о травме – защитник «Краснодара» Сергей Петров, который был приглашён в национальную команду вместо получившего повреждение Сергея Терехова из «Сочи», сам травмировался.

Если и был кто-то, кого сообщение могло обрадовать, то это Алексей Сутормин. Ведь именно игрок «Зенита» получил первое в карьере приглашение в сборную, заменив воспитанника сине-бело-голубых. Nevasport рассказывает о прогрессе защитника «Зенита» Алексея Сутормина.

Сейчас уже многие могли подзабыть, но Сутормин также имеет опыт выступлений за академию «Зенита». Правда, профессиональную карьеру он уже начинал в московском «Строгино». Выступая на правом фланге атаки, форвард неплохо себя проявил в ПФЛ и через два сезона отправился на повышение в ФНЛ – его заприметил астраханский «Волгарь». А по ходу сезона-2017/18 Сутормин блестяще влился в состав «Оренбурга» и с ходу втащил его в премьер-лигу. На родине пухового платка форвард тоже долго не задержался, ведь после неплохого сезона в элитном дивизионе его захотел вернуть «Зенит».

Летний трансфер Сутормина-2019 до сих пор вызывает немало вопросов и насмешек. Игрок сперва стал футболистом «Рубина», успел провести за казанцев контрольный матч и всего через неделю перешёл в «Зенит». Но самое интересное здесь даже не этот молниеносный транзит. По данным журналистов, «Рубин» и «Зенит» при проведении трансферов заплатили за Сутормина… 50 тысяч рублей. То есть чуть больше 700 евро по тогдашнему курсу.

Что это было, ответа до сих пор нет, каких-либо нарушений при оформлении сделок зафиксировано не было, и игрок по бумагам был продан примерно в тысячу раз дешевле своей рыночной цены 2019 года.

Казалось, на фоне более громких имён в линии атаки Сутормин попросту затеряется. И поначалу так и было: Сутормину находилось место на поле только на заключительные отрезки встреч. В группе атаки у «Зенита» было достаточно футболистов.

Однако всё изменила первая половина сезона-2020/21. «Зенит» лишился Вячеслава Караваева, и Сергей Семак неожиданно решил использовать на правом фланге обороны номинального нападающего Сутормина. В результате форвард избежал серьёзных ляпов и при этом не стеснялся подключаться к атаке, отдав пять голевых передач. Особенно ему удались декабрьские игры с «Динамо» и «Спартаком». В обоих случаях «Зенит» победил 3:1, а Сутормин был едва ли не самым заметным на поле.

С возвращением Караваева Сутормин снова осел на лавке, но в этом сезоне словно вспомнил своё «атакующее» прошлое. Во всех шести играх сезона защитник выходил на замену в середине второго тайма и, несмотря на малое количество игрового времени (всего 106 минут), забил два мяча и отдал один голевой пас.

Как известно, команда – это не только те 11 человек, которые выходят на поле. Сейчас, особенно в эпоху пяти замен, игроки со скамейки оказываются едва ли не ключевыми винтиками тактических механизмов, особенно в больших клубах. Конечно, иметь два равноценных состава не могут себе позволить даже «Манчестер Сити» или «ПСЖ», но костяк из 5-6 футболистов, способных усилить игру со скамейки, характеризует топовые клубы. Раньше говорилось: «Покажи мне свою полузащиту, и я скажу, какая у тебя команда». Сейчас первую часть можно смело заменить на «покажи мне свою скамейку запасных». И Сутормин давно уже стал ключевым игроком «второго фронта» «Зенита».

Валерий Карпин говорил, что будет вызывать в сборную только тех, кто регулярно выступает в своём клубе, но вызов Сутормина выглядит достаточно закономерным с учётом статистики игрока и проблем с флангами обороны.

Вот так всего за два сезона игрок прошёл путь от мема с 50 тысячами рублей до футболиста сборной.

Вызов Сутормина значительно сужает вариации состава сборной на сентябрьские матчи. Отцепив Фёдора Кудряшова, Валерий Карпин уже дал понять: в три центральных защитника команда точно играть не будет. Замена Терехова сперва на Петрова, а затем и на Сутормина, сильно сужает варианты на левом фланге защиты. Справа всё ещё в порядке Марио Фернандес, который с вероятностью 99% выйдет в матче с Хорватией. Под ним сразу два футболиста «Зенита» — Караваев и Сутормин. Слева остался только Илья Самошников. И если у Петрова есть опыт игры слева в обороне, то выход Сутормина на этой позиции выглядит совсем уж авантюрным, особенно в игре с грозной балканской командой. Теоретически слева может сыграть Караваев – у него уже есть опыт выступлений на этой позиции в «Витессе» при Леониде Слуцком, а также в сборной России при Станиславе Черчесове. Таким образом, Сутормин становится вторым выбором справа.

Но, как говорится, не было бы счастья да несчастье помогло. Ведь Сутормин может усилить не только оборону, но и линию атаки. И если с хорватами его вряд ли стоит ожидать, то с Мальтой или Кипром футболист может выйти на замену в концовках встреч добивать измотанного соперника. А уж как Сутормин может выжимать максимум из игрового времени, можно видеть сейчас в «Зените».

Россия сыграет в отборе на ЧМ-2022 с Хорватией (1 сентября, дома), Кипром (4 сентября, на выезде) и Мальтой (7 сентября, дома). Игры станут первыми под руководством Валерия Карпина.