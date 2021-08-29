Пилот «Ред Булла» Серхио Перес может стартовать в «Гран-при Бельгии», сообщает F1news. Команда обратилась к директору гонок FIA Майклу Маси с просьбой дать Пересу стартовать в гонке, поскольку механики уже практически отремонтировали его болид.

«Ред Буллу» поспособствовал перенос гонки: она должна была стартовать в 16:00 по московскому времени, но несколько раз переносилась из-за сильного дождя.

Перес врезался в стену на установочном круге и разбил машину. В квалификации он показал седьмой результат.

С поула на дистанцию отправился пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Также с первого ряда стартовал Джордж Расселл на «Уильямсе», сенсационно занявший второе место в квалификации. Он обошел лидера чемпионата Льюиса Хэмилтона, который сегодня стартует с третьей позиции. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал 20-й результат и стартует сегодня последним.