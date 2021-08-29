Защитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал вызов в сборную России на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022. Игрок заменит травмированного футболиста «Краснодара» Сергея Петрова.

«Предварительно позвонил Валерий Георгиевич Карпин, спросил, готов ли я, если что, приехать в сборную. Сказал, что, конечно, готов. Потом чуть позже все просто подтвердилось, — цитирует «Матч ТВ» Сутормина. — В какой-то степени был удивлен вызову, если честно, не ожидал. Теперь надо хорошо работать и оправдывать доверие».

Сутормин впервые в карьере получил приглашение в национальную команду. В нынешнем сезоне он шесть раз выходил на замену в матчах чемпионата России, забил два гола и сделал одну передачу.

Россия сыграет в отборе на ЧМ-2022 с Хорватией (1 сентября, дома), Кипром (4 сентября, на выезде) и Мальтой (7 сентября, дома). Игры станут первыми под руководством Валерия Карпина.