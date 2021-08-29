Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, что болельщики спрашивали его о возможности перехода в «Спартак». 30-летний полузащитник сегодня, 29 августа, прибыл в расположение сборной России на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Парень по прилету подошел, болельщик «Спартака», пожелал удачи, говорит: приезжай обязательно. Рассмотрю ли предложение? Пока предложения нет», — приводит «Матч ТВ» слова Черышева.

Денис Черышев — сын бывшего нападающего московского «Динамо» Дмитрия Черышева. Всю профессиональную карьеру россиянин провёл в Испании: он является воспитанником академий хихонского «Спортинга», «Бургоса» и мадридского «Реала». В «королевском клубе» он провёл за всю карьеру только семь игр и забил один гол в Кубке, в основном выступая за дубль — «Кастилью». Также он уходил в аренды в «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию», с 2016 года выступал за «Вильярреал» на полноценном контракте, а в 2018 году вновь стал игроком «Валенсии».

В составе сборной России Черышев провёл 31 матч и забил 12 голов (третий результат среди действующих футболистов).

Россия сыграет в отборе на ЧМ-2022 с Хорватией (1 сентября, дома), Кипром (4 сентября, на выезде) и Мальтой (7 сентября, дома). Игры станут первыми под руководством Валерия Карпина.