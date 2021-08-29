Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич может продолжить карьеру в Греции. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, интерес к нему проявляет АЕК.

Клуб попытается заключить контракт с 28-летним Йевтичем до конца трансферного окна (в Греции оно закрывается 1 сентября).

Йевтич перешёл в «Рубин» из польского «Леха» в 2020 году. В текщуем сезоне он провёл шесть матчей в РПЛ и забил один гол.

На данный момент в составе «Рубина» числятся десять легионеров, включая Йевтича. В заявку на сезон РПЛ можно включить не больше восьми иностранцев.

После шести игр «Рубин» занимает пятое место в РПЛ с 11 очками.