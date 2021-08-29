Завершился пятый игровой день Паралимпийских игр в Токио. По его итогам на третье место в зачёте вырвалась сборная США, обошедшая Россию. На счету американцев 15 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Россияне взяли также 15 золотых и уступают по остальным наградам: 9 серебряных и 28 бронзовых.

Лидером рейтинга является Китай. Спортсмены азиатской страны завоевали 45 золотых, 29 серебряных и 29 бронзовых наград. Второй идёт Великобритания — 23 золотых, 19 серебряных и 18 бронзовых.

Паралимпада в Токио завершится 5 сентября, Россия представлена на Играх 242 спортсменами в 19 видах спорта из 22.