Этап чемпионата мира в классе «Формула-1» — «Гран-при Бельгии» — находится под угрозой срыва. Незадолго до старта на трассу в Спа обрушился сильный ливень. Гонка должна была стартовать в 16:00 по московскому времени, но неоднократно откладывалась.

По последним данным дождь должен закончиться через 15 минут, в ближайшее время директор гонок FIA Майкл Маси должен сделать какое-то важное объявление.

По новой информации, часы, отсчитывающие трёхчасовой лимит по откладыванию гонки, остановлены. Организаторы попытаются провести сегодня хотя бы часовой заезд с ограниченным числом кругов.

Медицинский автомобиль безопасности проехал несколько кругов, чтобы оценить состояние трассы. По словам очевидцев, его несколько раз сносило на поворотах.

Закат солнца в Спа сегодня будет в 20:26 по московскому времени, то есть через три часа.