Вратарь сборной России по футболу Гильерме прокомментировал своё состояние перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии. По словам голкипера, он готов сыграть с вице-чемпионами мира с первых минут.

«Сейчас у меня нормальное состояние, — приводит слова Гильерме официальный Telegram сборной России. — Если тренерский штаб решит, что я буду в старте против Хорватии, выйду и буду играть».

Голкипер «Локомотива» подчеркнул, что все голкиперы национальной команды высокого уровня, и кто займёт место в воротах, решит тренерский штаб.

Помимо Гильерме, в сборную были вызваны Юрий Дюпин из «Рубина», Александр Максименко из «Спартака», Сергей Песьяков из «Ростова» и Андрей Лунёв из «Байера».

Матч Россия — Хорватия пройдёт в «Лужниках» 1 сентября. Игра станет первой под руководством Валерия Карпина.