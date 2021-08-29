Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вызван в сборную Ирана на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Иранцы в сентябре проведут первые игры третьего этапа отбора в Азии. 2 сентября подопечные Драгана Скочича сыграют дома с Сирией, а 7 сентября — на выезде с Ираком.

Азмун играет за сборную Ирана с 2014 года. Он провёл 55 матчей и забил 37 мячей.

26-летний форвард стал 13-м футболистом «Зенита», покинувшим расположение клуба на сентябрьские игры национальных команд. Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Александр Ерохин попали в первый созыв сборной России под руководством Валерия Карпина. Позднее к ним присоединились Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин, заменившие травмированных Станислава Магкеева и Сергея Петрова. Кирилл Кравцов и Данила Хотулев вызваны в молодёжную сборную, а Даниил Одоевский — в юниорскую до 18 лет.

Кроме того, Малком и Клаудиньо приглашены в сборную Бразилии, Вилмар Барриос — в сборную Колумбии, а Деян Ловрен — в сборную Хорватии, которая 1 сентября встретится с Россией.

Кроме того, к сборной России присоединились врач Владимир Хайтин и врач-массажист Павел Скорик, к Италии — тренер по физподготовке Андреа Сканавино.