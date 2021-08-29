Этап чемпионата мира в классе «Формула-1» — «Гран-при Бельгии» — стартовал с более чем трёхчасовым опозданием. Причиной стал сильный ливень, обрушившийся на трассу в Спа.

Гонка несколько раз откладывалась и в результате стартовала примерно в 19:15 вместо изначально заявленного времени 16:00 (мск).

Пилоты проехали три круга за автомобилем безопасности, после чего гонка была вновь остановлена из-за плохой видимости трассы из кокпитов.

Первая десятка теперь может получить половину очков, если гонка не будет возобновлена. Первое место заработает 12,5 очка, второе — 9, треть — 7,5, места с четвёртого по девятое — от 6 до 1 очка соответственно, а десятое — 0,5.

В планах организаторов провести часовую гонку, причём отсчёт часа времени ещё не прерван.