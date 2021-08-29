Организаторы этапа «Формулы-1» «Гран-при Бельгии» приняли решение досрочно прервать гонку почти сразу после её старта. Причиной стал сильный ливень, обрушившийся на трассу в Спа.

Гонка несколько раз откладывалась и в результате стартовала примерно в 19:15 вместо изначально заявленного времени 16:00 (мск).

Пилоты проехали три круга за автомобилем безопасности, после чего гонка была вновь остановлена из-за плохой видимости трассы из кокпитов. В планах организаторов было провести часовую гонку.

Таким образом, гонщики получат половину очков. Победа досталась Максу Ферстаппену из «Ред Булла» — 12,5 очка.

В тройку вошли Джордж Расселл из «Уильямса» (9 очков) и лидер общего зачёта Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (7,5 очка).

Помимо них, очки заработают Даниэль Риккьярдо(6), Себастьян Феттель (5), Пьер Гасли (4), Себастьян Окон (3), Шарль Леклер (2), Николас Латифи (1) и Карлос Сайнс (0,5).

Россиянин Никита Мазепин из «Хааса» стал 17-м, его партнёр Мик Шумахер — 16-м.