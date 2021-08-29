Скончался бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге, сообщает официальный сайт МОК. Бельгийцу было 79 лет, причина смерти не называется.

Рогге возглавлял МОК с 2001 по 2013 год, уступив место Томасу Баху, после чего стал почётным президентом организации.

Рогге возглавлял Олимпийский комитет Бельгии с 1989 по 1992 год, а с 1989 по 2001-й также занимал пост президента Европейского олимпийского комитета.

В состав МОК Рогге вошёл в 1991 году, с 1998-го занимал должность в Исполнительном комитете.

Первой Олимпиадой при Рогге стали Игры-2002 в Солт-Лейк-Сити. Рогге стал первым президентом в истории МОК, разместившимся в Олимпийской деревне вместо пребывания в пятизвездочном отеле.