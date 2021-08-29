«Барселона» обыграла «Хетафе» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу — 2:1. Каталонцы открыли счёт уже на второй минуте — отличился Серхи Роберто с передачи Жорди Альбы. На 18-й минуте Сандро Рамирес сравнял счёт, а Мемфис Депай на 30-й минуте с передачи Френки Де Йонга принёс «Барсе» победу.

Команды играли в следующих составах:

«Барселона»: тер Штеген, Эмерсон Ройял (Дест, 63), Араухо, Ленгле, Альба, Серхи Роберто (Гави, 74), Бускетс, Де Йонг, Гризманн (Мингеса, 84), Депай, Брэйтуэйт (Нико, 74) .

«Хетафе»: Сориа, Х. Иглесиас, Митрович, Джене (Акуругу, 84), М. Оливейра, Алена (Тимор, 21), Максимович, Арамбарри, Янкто, Унал (Масиас, 76), С. Рамирес (Мата, 61).

После трёх туров «Барса» занимает четвёртое место в таблице — у неё и ещё четырёх команд по семь очков. «Хетафе» проиграл все три матча и занимает предпоследнюю строчку.