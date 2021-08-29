Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу-2021. В финале домашнего турнира в Москве подопечные Михаила Лихачёва победили Японию со счётом 5:2 (1:0, 3:2, 1:0).

Голами у россиян отметились Фёдор Земсков (3:44), Юрий Крашенинников (12:09 и 33:53), Андрей Новиков (14:41) и Артур Папоротный (18:09). Япония ответила дублем Такуйи Акагумы (12:03 и 16:01 с пенальти).

Полностью состав победителей турнира выглядит следующим образом:

Вратари: Максим Чужков, Станислав Кошарный, Денис Пархоменко.

Полевые: Андрей Новиков, Кирилл Романов, Алексей Макаров, Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Антон Шкарин, Остап Фёдоров, Борис Никоноров, Артур Папоротный, Фёдор Земсков, Андрей Котенев.

Бронзовые медали ЧМ-2021 достались Швейцарии, которая в матче за третье место обыграла Сенегал — 9:7.

Россия в третий раз выиграла турнир, сравнявшись по числу титулов с Португалией. Ранее россияне первенствовали в 2011 и 2013 году. Лидером по завоёванным титулам остаётся Бразилия — 14. Помимо этих трёх стран, ЧМ по пляжному футболу один раз выигрывала Франция.