Завершился квалификационный турнир по хоккею среди мужчин за попадание на Олимпиаду-2022. В заключительном матче отбора Словакия обыграла Белоруссию со счётом 2:1 и завершила мини-турнир в своей группе с тремя победами в трёх играх. Матчи прошли на льду словаков в Братиславе. Белоруссия не попадает на свою третью Олимпиаду подряд. Помимо неё, Словакия играла в группе с Австрией (2:1) и Польшей (5:1).

Турнир в группе E состоялся в Риге и также завершился победой хозяев. Латвия разгромно обыграла Италию (6:0) и Венгрию (9:0) и в заключительном туре одолела Францию (2:1).

Наконец в группе F, которая прошла в Норвегии, победу одержала сборная Дании. Датчане вырвали победу у Словении (4:3), разгромили Южную Корею (11:1), одолели хозяев льда команду Норвегии (2:0) и впервые в истории пробились в финальный турнир Олимпиады.

Словакия, Латвия и Дания вышли в групповой турнир Олимпиады, где присоединятся к хозяевам Игр сборной Китая и 8 командам, прошедшим по рейтингу. В их число входит и сборная России, которая сыграет в группе с Чехией, Швейцарией и Данией.

Олимпийский хоккейный турнир в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.