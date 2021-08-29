Завершился квалификационный турнир на Олимпиаду-2022 в мужском хоккее. По его итогам определились оставшиеся три участника Игр в Пекине. Ими стали победители своих групп команды Дании, Словакии и Латвии.

Помимо них, в турнире сыграют хозяева Олимпиады — сборная Китая, а также восемь лучших команд по мировому рейтингу ИИХФ. Он рассчитывается исходя из выступлений сборных на пяти турнирах: ЧМ-2016, 2017, 2018 и 2019, а также на Олимпиаде-2018.

Итоги квалификации сформировали окончательный состав групп первого раунда. В них вошли:

Группа A: Канада, США, Германия, Китай.

Группа B: Россия, Чехия, Швейцария, Дания.

Группа C: Финляндия, Швеция, Словакия, Латвия.

Победители групп, а также лучшее из вторых мест пройдут напрямую в четвертьфинал, оставшиеся восемь команд проведут матчи 1/8 финала, по итогам которых определят ещё четыре полуфиналиста.

Олимпийский хоккейный турнир в 2018 году выиграла сборная России, до этого дважды золото брала Канада.