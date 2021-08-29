Стал известен состав «ПСЖ» на матч четвёртого тура чемпионата Франции по футболу против «Реймса». В заявку команды впервые попал её звёздный новичок — шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси. При этом в стартовом составе появится лидер атак Килиан Мбаппе, который, по данным СМИ, близок к переходу в «Реал».

Полностью состав «ПСЖ» выглядит следующим образом: Навас, Хакими, Керер, Маркиньос, Диалло, Вейналдум, Гуйе, Верратти, Ди Мария, Мбаппе, Неймар. Запасные — Доннарумма, Кимпембе, Паредес, Данилу, Эррера, Дракслер, Калимуэндо, Месси, Дина.

Игра стартует в 21:45 по московскому времени.

Месси перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» этим летом, выбрав номер 30.