Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме рассказал, что он, в отличие от многих других бразильцев, никогда не играл в пляжный футбол. При этом голкипер подчеркнул, что с удовольствием сыграл бы за российскую пляжную сборную

«Никогда не играл. Я родился не у моря, поэтому не было возможности попробовать себя в этом виде спорта, — цитирует официальный Телеграм-канал сборной России Гильерме. — Если пригласят в сборную по пляжному футболу, не смогу отказаться. С удовольствием пойду».

Многие бывшие игроки в большой футбол после завершения карьеры начинали выступления в пляжном футболе. Другой экс-голкипер национальной команды Александр Филимонов в 2011 году помог сборной России по пляжному футболу впервые в истории выиграть чемпионат мира.

Сегодня, 29 августа, сборная России по пляжному футболу в третий раз выиграла чемпионат мира, победив в финале Японию (5:2).