Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин поделился первыми впечатлениями от работы под руководством Валерия Карпина. Специалист возглавил национальную команду этим летом, сменив Станислава Черчесова.

«Пока тяжело говорить, что изменилось. Было всего две тренировки, — сказал Зобнин в интервью YouTube-каналу сборной России. — Что привнес Карпин? Наверное, это в основном питание. Много что убрали. Меньше сладкого, больше спортивного».

Россия сыграет в отборе на ЧМ-2022 с Хорватией (1 сентября, дома), Кипром (4 сентября, на выезде) и Мальтой (7 сентября, дома). Игры станут первыми под руководством Валерия Карпина.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с лета 2016 года и был отправлен в отставку после невыхода из группы на Евро-2020.