Игроки и тренеры сборной России по футболу на сборах в Новогорске смотрели финальный матч чемпионата мира по пляжному футболу. В решающей игре на турнире в Москве хозяева сборная России победила Японию со счётом 5:2.

Сборная России по пляжному футболу в третий раз выиграла чемпионат мира. Ранее команда первенствовала в 2011 и 2013 году.

Российские футболисты готовятся к матчам отборочного турнира чемпионата мира-2022. В первых играх под руководством Валерия Карпина россияне сыграют с Хорватией (1 сентября, дома), Кипром (4 сентября, на выезде) и Мальтой (7 сентября, дома).