Стали известны обладатели индивидуальных наград по итогам чемпионата мира по пляжному футболу в Москве. В финальном матче сборная России победила Японию (5:2) и в третий раз в истории взяла золото ЧМ. Бронзу завоевала Швейцария, победившая Сенегал (9:7).

«Золотой мяч» лучшему игроку турнира получил швейцарец Ноэль Отт, «Серебряный мяч» достался россиянину Артуру Папоротному. «Бронзовый мяч» вручен Раулу Менди из Сенегала.

«Золотая перчатка» лучшему вратарю турнира досталась швейцарцу Муну Элиотту.

Лучшим бомбардиром турнира стал ещё один швейцарский футболист — Гленн Ходель, забивший 12 голов. Второе место поделили его партнёр по команде Деян Станкович и японец Такуя Акагума (по 10 голов).