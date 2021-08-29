Английский «Норвич» объявил о подписании контракта с полузащитником Матиасом Норманном. Правами на 25-летнего норвежца владеет «Ростов», в «Норвиче» он проведёт сезон-2021/22 на правах аренды.

Также в карьере Норманна были норвежсие «Луфутен», «Будё-Глимт», «Альта» и «Мольде». В сборной Норвегии он провёл 7 матчей и забил 1 мяч.

В «Норвиче» Норманн будет выступать под номером 16.

Норманн перешёл в «Ростов» в 2019 году из «Брайтона» за 1,7 миллиона евро. В нынешнем сезоне он провёл четыре матча в чемпионате России, во всех выходил на поле в стартовом составе.

В сезоне-2020/21 Норманн отыграл 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 передачу в РПЛ.

«Норвич» в сезоне-2021/22 проиграл три стартовых матча и замыкает таблицу АПЛ с разностью мячей 1-10.