«Зенит» поставил новые требования по трансферу лидера атак команды Сердара Азмуна, утверждает L’Equipe. Как сообщалось ранее, форварда сборной Ирана хочет подписать «Лион». В трансфере заинтересован президент клуба Жан-Мишель Олас, назвавший иранца одной из ключевых целей.

Однако «Зенит» заявил руководству «Лиона», что заблокирует трансфер, если не найдёт Азмуну подходящую замену до закрытия трансферного окна.

По последним данным «Зенит» видит замену Азмуну в лучшем бомбардире чемпионата Португалии-2019/20 Карлосу Винисиусу из «Бенфики».

Азмунперешёл в «Зенит» в начале 2019 года. В нынешнем сезоне форвард забил 5 голов в шести матчах чемпионата России и делит второе место в споре бомбардиров. Также на его счету мяч в победном матче за Суперкубок России против «Локомотива» (3:0).