Стало известно, сколько «Вест Хэм» заплатит за полузащитника ЦСКА Николу Влашича. Как сообщает «Чемпионат», 23-летний хорват обойдётся лондонцам в 27 миллионов евро без учёта бонусов.

Сделка полностью готова, в ближайшие два дня полузащитник станет игроком лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов отдать лидера команды в аренду за 10 миллионов евро с обязательным выкупом. Общая сумма за переход игрока должна составить не меньше 25 миллионов.

Влашич выступает за московскую команду с 2018 года. Его контракт рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел пять матчей в чемпионате России и отдал один голевой пас.

Ранее сообщалось, что интерес к Влашичу проявляет ещё один клуб из Англии — «Эвертон», за который хорват выступал в сезоне-2017/18. Более реальным претендентом на хавбека назывался «Милан», но стороны долго не могли договориться о цене футболиста.

Во Влашиче «Вест Хэм» видит замену Джесси Лингарду. Английский хавбек провёл в «Вест Хэме» сезон-2020/21 на правах аренды, но этим летом вернулся в «Манчестер Юнайтед».