Российский футболист «Вильярреала» Никита Иосифов попал в заявку команды на матч третьего тура чемпионата Испании по футболу против «Атлетико». 20-летний хавбек впервые был включён в состав «подводников» на официальную игру.

Иосифов перешёл в «Вильярреал» этим летом из «Локомотива». В межсезонье он принял участие в трёх контрольных матчах, выйдя на поле в играх с «Лионом», «Марселем» и «Лестером».

Иосифов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2020/21 он провёл за первую команду четыре матча в чемпионате России, один — в Кубке России и один — в Лиге чемпионов, как правило, выходя на замену в концовке встреч.