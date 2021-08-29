Новичок «ПСЖ» Лионель Месси впервые появился на поле в составе парижского клуба. Бывший капитан «Барселоны» вышел на замену на 66-й минуте, сменив экс-партнёра по каталонскому клубу Неймара.

За две минуты до этого Килиан Мбаппе забил свой второй мяч, сделав счёт 2:0 в пользу «ПСЖ».

Месси всю предыдущую клубную карьеру провёл в «Барселоне». Летом его контракт истёк, и руководство ла лиги не позволило заключить новый из-за финансовых ограничений «Барсы».

Состав «ПСЖ» сейчас выглядит следующим образом: Навас, Хакими, Керер, Маркиньос, Диалло, Вейналдум (Эррера, 66), Гуйе, Верратти, Ди Мария, Мбаппе, Неймар (Месси, 66).