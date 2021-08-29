Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв прокомментировал выигрыш домашнего чемпионата мира-2021. В финальном матче россияне обыграли Японию со счётом 5:2.

«Финал есть финал. Сборная Японии здесь показала потрясающий футбол. Сегодня была действительно очень сложная игра, — цитирует bsrussia.com Лихачёва. — Ребята выполнили все, что я просил, потому что вчера в полуфинале у нас не все получилось, в том числе из-за кадровых потерь. Сегодня мы сыграли в практически идеальный футбол».

Для России это третья победа на чемпионате мира. Ранее команда выигрывала турнир в 2011 и 2013 году. Также три победы на счету Португалии, один раз ЧМ выиграла Франция, а 14 раз трофей завоёвывала Бразилия.