«ПСЖ» взял верх над «Реймсом» в матче четвёртого тура чемпионата Франции по футболу — 2:0. Оба мяча забил Килиан Мбаппе, отличившийся на 16-й и 64-й минуте. Для Мбаппе это первые голы в нынешнем сезоне.

Через две минуты после второго гола Мбаппе на поле в составе парижан вышел нападающий Лионель Месси. Воспитанник «Барселоны» перешёл из каталонского клуба в «ПСЖ» этим летом и впервые попал в заявку новой команды.

На 75-й минуте у «ПСЖ» на поле появился партнёр Месси по сборной Аргентины, экс-хавбек «Зенита» Леандро Паредес.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

«Реймс»: Райкович, Фоке, Гравийон, Фас, Абдельхамид, Манетзи, Кассама (Локо, 46), Лопи (ван Берген, 71), Кеббаль (Флипс, 75), Мбюкю (Бериша, 46), Э. Туре (Экитике, 81).

«ПСЖ»: Навас, Хакими, Керер, Маркиньос, Диалло (Кимпембе, 75), Вейналдум (Эррера, 66), Гуйе, Верратти (Паредес, 75), Ди Мария (Дракслер, 81), Мбаппе, Неймар (Месси, 66).

«ПСЖ» после четырёх туров занимает первое место в таблице с четырьмя победами с разностью мячей 12-5. «Реймс» потерпел первое поражение в сезоне, сыграв в первых трёх играх вничью.