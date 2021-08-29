Российские «пляжники» выиграли золото чемпионата мира. Алексей Сутормин вызван в сборную России, Сердар Азмун – в сборную Ирана. «Гран-при Бельгии» в «Формуле-1» завершился после трёх кругов. Самые интересные новости спорта 29 августа – в дайджесте Nevasport.

Россия стала чемпионом мира по пляжному футболу

Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу-2021. В финале домашнего турнира в Москве подопечные Михаила Лихачёва победили Японию со счётом 5:2 (1:0, 3:2, 1:0).

Названа предварительная причина смерти 23-летнего вратаря Шишмарева

Президент Калининградской областной Федерации футбола (КООФ) Александр Гвардис озвучил предварительную причину смерти голкипера «Красной Звезды» Александра Шишмарева.

«Предварительно со слов врача, который оказывал помощь: у него запал язык и он задохнулся», — приводит слова Гвардиса ТАСС.

Бойкова и Козловский из-за травмы снялись с контрольных прокатов в Петербурге

Действующие чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не выступили на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга. Спортсмены снялись из-за небольшой травмы, полученной перед прокатами.

Петров покинул сборную России из-за травмы, вместо него вызван хавбек «Зенита» Сутормин

Защитник «Краснодара» Сергей Петров из-за травмы не поможет сборной России в предстоящих матчах отборочного турнира ЧМ-2022. Вместо него в команду вызван полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин.

Ротенберг хочет вернуть Никиту Гусева в СКА перед Олимпиадой

Вице-президент СКА Роман Ротенберг заинтересован в усилении армейского клуба. Ротенберг отметил, что хотел бы возвращения форварда Никиты Гусева в команду, что позволит значительно усилить её перед Олимпиадой.

США обошли Россию в медальном зачете Паралимпиады

Завершился пятый игровой день Паралимпийских игр в Токио. По его итогам на третье место в зачёте вырвалась сборная США, обошедшая Россию. На счету американцев 15 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых медалей. Россияне взяли также 15 золотых и уступают по остальным наградам: 9 серебряных и 28 бронзовых.

Азмун вызван в сборную Ирана, «Зенит» лишился 13-го игрока

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вызван в сборную Ирана на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Иранцы в сентябре проведут первые игры третьего этапа отбора в Азии. 2 сентября подопечные Драгана Скочича сыграют дома с Сирией, а 7 сентября — на выезде с Ираком.

Гонка «Гран-при Бельгии» досрочно завершена, пилоты получат половину очков

Организаторы этапа «Формулы-1» «Гран-при Бельгии» приняли решение досрочно прервать гонку почти сразу после её старта. Причиной стал сильный ливень, обрушившийся на трассу в Спа. Пилоты проехали три круга за автомобилем безопасности, после чего гонка была вновь остановлена из-за плохой видимости трассы из кокпитов. В планах организаторов было провести часовую гонку.

Таким образом, гонщики получат половину очков.

Умер бывший президент МОК Жак Рогге

Скончался бывший президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге, сообщает официальный сайт МОК. Бельгийцу было 79 лет, причина смерти не называется. Рогге возглавлял МОК с 2001 по 2013 год.

Сборная России по хоккею узнала соперников на Олимпиаде-2022

Завершился квалификационный турнир на Олимпиаду-2022 в мужском хоккее. По его итогам определились оставшиеся три участника Игр в Пекине. Ими стали победители своих групп команды Дании, Словакии и Латвии. Итоги квалификации сформировали окончательный состав групп первого раунда.

«ПСЖ» победил «Реймс» в дебютном матче Месси

«ПСЖ» взял верх над «Реймсом» в матче четвёртого тура чемпионата Франции по футболу — 2:0. Оба мяча забил Килиан Мбаппе, отличившийся на 16-й и 64-й минуте. Для Мбаппе это первые голы в нынешнем сезоне. Через две минуты после второго гола Мбаппе на поле в составе парижан вышел нападающий Лионель Месси. Воспитанник «Барселоны» перешёл из каталонского клуба в «ПСЖ» этим летом и впервые попал в заявку новой команды.