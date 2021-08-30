Сборная России выиграла чемпионат мира по пляжному футболу. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Сборная России выиграла чемпионат мира по пляжному футболу. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Сборная России выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу в Москве. В финальной встрече российские футболисты переиграли Японию со счётом 5:2.

В финальном матче, который проходил в спорткомплексе «Лужники», отличились Федор Земсков, Артур Папоротный, Андрей Новиков, дубль на счету Юрия Крашенинникова. За Японию два мяча забил Такуя Акагума.

Лучшие кадры с финального матча и награждения российской команды — в фоторепортаже Nevasport.