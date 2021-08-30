Сборная России выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу в Москве. В финальной встрече российские футболисты переиграли Японию со счётом 5:2.
В финальном матче, который проходил в спорткомплексе «Лужники», отличились Федор Земсков, Артур Папоротный, Андрей Новиков, дубль на счету Юрия Крашенинникова. За Японию два мяча забил Такуя Акагума.
Лучшие кадры с финального матча и награждения российской команды — в фоторепортаже Nevasport.
Артур Папоротный, сборная России по пляжному футболу. Фото: Nevasport/Михаил Киреев
Борис Никоноров. Фото: Nevasport/Михаил Киреев
Финал ЧМ по пляжному футболу. Фото: Nevasport/Михаил Киреев.
Финал ЧМ по пляжному футболу. Фото: Nevasport/Михаил Киреев
Алексей Макаров. Фото: Nevasport/Михаил Киреев
Болельщики на ЧМ по пляжному футболу в Москве. Фото: Фото: Nevasport/Михаил Киреев
Фото: Nevasport/Михаил Киреев
Сборная России по пляжному футболу. Фото: Nevasport/Михаил Киреев
Текст: Анастасия Матросова
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