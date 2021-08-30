Женская сборная России по волейболу сегодня, 30 августа, сыграет с командой Белоруссии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу.

Игра состоится на стадионе «Штарк-Арена» в Белграде, Сербия. Начало матча назначено на 21:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Сборная России заняла в группе А второе место с результатом в 11 очков. Сборной России удалось одержать три победы (над Францией, Боснией и Герцеговиной и Азербайджаном), а также дважды уступить на тай-брейке — сборным Сербии и Бельгии.

Сборная Белоруссии набрала 7 очков на групповом этапе и заняла 3-е место в группе С. Белорусские волейболистки проиграли Италии и Хорватии, но затем сумели обыграть Швейцарию, Венгрию и Словакию.