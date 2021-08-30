Туринский «Ювентус» потерял весомое количество подписчиков в социальных сетях после ухода португальского форварда Криштиану Роналду. На днях стало известно, что Роналду стал игроком «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери, за два дня после новостей об уходе Роналду от аккаунта «Ювентуса» в «Инстаграме» отписались 200 тысяч человек. В общей сложности на «Ювентус» в «Инстаграме» подписан 51 миллион человек.

На аккаунте «Манчестер Юнайтед», наоборот, была замечена положительная активность: только в первый день трансфера к «манкунианцам» в аккаунт пришло 2 миллиона человек и подписались на него. Сейчас у «Ман Юнайтед» 45,9 миллионов подписчиков в «Инстаграме».

У самого Криштиану Роналду в «Инстаграме» 335 миллионов подписчиков.