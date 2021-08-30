Российская биатлонистка Маргарита Васильева рассказала о том, за что была дисквалифицирована в гонке преследования на летнем чемпионате мира по биатлону в Нове Место.

В эфире «Матч ТВ» Васильева объяснила, что у нее перезарядке вылетел патрон, она взяла дополнительный и сделала пятый выстрел. Биатлонистка думала, что с этим не будет проблем, но после финиша её фамилия пропала из протокола.

Всю ситуацию Васильева объяснила в «Инстаграме». «Я, к сожалению, ошиблась на рубеже и меня дисквалифицировали. Да, я понимаю, что это непростительно для меня, но время не вернуть», — сказала Васильева, добавив, что два сезона отстранения дают о себе знать.

Биатлонистка подчеркнула, что в стрельбе ей сложно себя собрать, однако она будет исправляться. «Мне, конечно, безумно интересно было посмотреть, в какой я форме, я прошла честный отбор и очень рада находиться здесь. И да, я обожаю то, чем занимаюсь», – написала Васильева.