Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева высказалась о грядущем олимпийском сезоне.

Слова Туктамышевой цитирует портал «Матч ТВ»

«Это будет очень интересный сезон. Я сама в предвкушении. Пока всё идёт по плану, можете не переживать», — отметила Туктамышева, добавив, что скоро фигуристы её группы поедут на открытые прокаты сборной России в Челябинск и уже там можно будет посмотреть новые программы.

Напомним, короткая программа Елизаветы Туктамышевой «Танго Обливион» была поставлена хореографом Ильей Авербухом, а над произвольной программой в восточном стиле работал специалист Никита Михайлов. Фигуристка хорошо справилась с программами на контрольных прокатах сборной Санкт-Петербурга на прошлой неделе.