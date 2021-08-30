Сборная России по футболу отказалась от ночных перелётов после прихода тренерского штаба Валерия Карпина.

Об этом сообщает портал «Чемпионат». По данным СМИ, теперь восстановительные мероприятия в сборной носят обязательный характер. После матча у игроков будет около часа на различные восстановительные процедуры — ванны, массаж.

Тренер сборной России по физподготовке Луис Мартинес убеждён в том, что восстановление нужно начинать сразу после игры, для игроков сборной он составил специальную программу.

Ради полноценного отдыха игроков в РФС отошли от практики ночных перелётов. К примеру, после выездного матча с Кипром сборная России останется на ночь в Никосии и прилетит в Москву на следующий день, 5 сентября.