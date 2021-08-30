Мужская сборная Дании по хоккею получила путёвку на Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. В финальный этап олимпийского турнира Дания пробилась впервые.

Вчера, 29 августа, завершилось выступление Дании в квалификационном турнире. В своей группе датские хоккеисты заняли первое место. По ходу отбора Дания обыграла Норвегию со счётом 2:0, разгромила команду Южной Кореи со счётом 11:1, а также в упорной борьбе победила Словению со счётом 4:3.

Дания входит в IIHF с 1946 года, но ранее участия в Олимпиаде не участвовала. Также путёвку через квалификацию завоевали сборные Латвии и Словакии.

На групповом этапе игр в Пекине Дания будет играть в одной группе со сборными России, Чехии и Швейцарии. Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля 2022 года.