Главный тренер футбольного клуба «Бенфика» Жорже Жезуш подтвердил, что Винисиус может покинуть клуб. Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга видит в Винисиусе потенциальную замену для Сердара Азмуна, который близок к переходу в французский «Лион».

«Винисиус – удивительный профессионал. Я давал ему не так много возможностей, сколько он заслуживал, но я бы отпустил его, потому что есть заинтересованность», – приводит слова Жезуша Maisfutebo.

Отметим, что контракт Карлоса Винисиуса с «Бенфикой» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего бразильца в 18 миллионов евро. Будущее Винисиуса должно решиться в самое ближайшее время.

В начале сезона сообщалось, что в «Зените» может оказаться чилийский полузащитник Артуро Видаль. Его переход так и не состоялся. Он оказался в миланском «Интере» и уже отметился в мачте с «Дженоа» голом и результативной передачей.