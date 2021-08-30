Расписание игр сборной России в сентябре 2021 года. Инфографика Nevasport

Расписание игр сборной России в сентябре 2021 года. Инфографика Nevasport

Сборная России по футболу проведёт в сентябре три матча в рамках отборочного турнира на чемпионат мира по футболу FIFA 2022 года в Катаре.

Международный перерыв продлится около двух недель, в расположение команды уже прибыли все вызванные Валерием Карпиным футболисты.

На среду, 1 сентября, запланирована встреча с командой Хорватии, которая считается фаворитом отборочной группы. Матч будет домашним для россиян, ответная встреча пройдёт позднее.

Затем сборная России отправится в Никосию, где 4 сентября сыграет против команды Кипра. Заключительным матчем станет встреча со сборной Мальты — вновь домашний матч для россиян.

Полное расписание матчей сборной России на ближайший месяц можно увидеть здесь: