В четверг, 2 сентября, в словацком Кошице стартует третий этап серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в сезоне-2021/22.

Соревнования будут проходить со 2 по 4 сентября в четырёх видах программы: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Отметим, на предыдущих двух этапах не выступали российские фигуристы. Это было связано с тем, что во Францию на данный момент невозможно въехать из России без продолжительного карантина.

От сборной России на этом этапе будут выступать Софья Муравьева, Аделия Петросян, Мария Захарова, Вероника Жилина, Андрей Анисимов, Александр Голубев, Кирилл Сарновский, Илья Яблоков и другие.