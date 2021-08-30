Российская фигуристка, финалистка проекта «Голос» Алиса Трифонова поделилась своим мнением о методах работы тренера Этери Тутберидзе.

«Я понимаю по своему тренеру, что там все делается очень жестко. Бывает, что могут и накричать на ученика — но от этого и приходит результат», – цитирует Трифонову «Газета».

Алиса Трифонова ранее занималась под руководством Анны Царевой. Большую популярность в России Алиса получила после участия в проекте «Голос. Дети», где она под руководством известного певца Егора Крида пробилась в финал.

На минувшем первенстве Москвы ученицы знаменитого тренера Этери Тутберидзе остались без медалей.

Известными ученицами Этери Тутберидзе являются Евгения Медведева, Алина Загитова, Юлия Липницкая и другие. Медведева под руководством Тутберидзе сумела добиться серебряных медалей ОИ-2018 и стала двукратной чемпионкой мира. Алина Загитова завоевала золотую медаль Олимпийских игр в 2018 году. А Юлия Липницкая покорила сердца миллионов болельщиков на Олимпиаде в Сочи. Тогда она взяла золото в командных соревнованиях.