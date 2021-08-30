Летний чемпионат мира по биатлону — зрелище странное. Сейчас спортсмены соревнуются на лыжероллерах (раньше вместо них был бег), гораздо сильнее расшибаются, чем на снегу, а кто-то даже не воспринимает этот турнир как значимое соревнование. Но не сборная России.

В первую очередь, стоит упомянуть тот факт, что чемпионат прошёл без лидеров мирового биатлона зимнего: мы не увидели ни норвежцев, ни французов, ни итальянцев, ни шведов — в общем, турнир оказался обескровлен ещё до его начала. В отсутствие сильнейших российские биатлонисты казались основными претендентами на награды, но Нове-Место подарил смешанные чувства.

Медали юниорок, которые уже и не юниорки. Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко — основные поставщицы золотых наград нашей сборной. Гореева выиграла суперспринт среди юниорок, а Шевченко — спринт и пасьют также среди юниорок. На фоне других девушек из этой категории наши биатлонистки смотрелись тяжеловесами — с опытом соревнований на Кубке мира, сезоном на кубке IBU. Медали — это, конечно, хорошо, но что если они завоевываются только ради этих самих медалей? Не логичнее ли было бы посмотреть на двух Насть во взрослых гонках? Это уже вопрос к тренерскому штабу.

Основу женской сборной штормит. В Нове-Место мы снова увидели провалы в стрельбе у Светланы Мироновой и Ирины Казакевич. Причём если у Мироновой каких-то совсем из ряда вон выходящих ситуаций не возникало, то 7 промахов Ирины Казакевич в спринте очень напугали. Концовка прошлого сезона у биатлонистки не получилась: в одной из гонок Ирина также допустила 7 промахов, но там-то она шла почти всю дистанцию со сломанной винтовкой, а в Чехии ничего не ломалось.

Тамаре Ворониной удалось выиграть медаль под новой фамилией — с нового сезона она Дербушева. В последней гонке Тамара очень круто взлетела с 16-го места на 3-е и взяла бронзу пасьюта.

Отдельный пункт — Маргарита Васильева. Да, у неё снова дисквалификация — правда, на этот раз в конкретной гонке. В заключительном старте ЧМ — пасьюте Васильева заняла 7-е место, но лишилась этого результата, потому что допустила ошибку на огневом рубеже. «При перезарядке вылетел патрон, я взяла «доп» и пятый выстрел стрельнула – так можно, думаю, проблем не будет», — говорила Маргарита сразу после гонки, однако проблемы все же возникли. Надеемся, эта ошибка была единственной и в будущем сезоне Васильева действительно ее устроит. Хотя её «думаю, проблем не будет» уже оборачивалось большой проблемой для всей сборной.

В целом, для Васильевой этот турнир прошёл удачно, несмотря на неудачное падение незадолго до старта. В суперспринте биатлонистка стала лучшей в квалификации, но неудачно выступила в основной гонке, затем добралась до 4-й позиции в спринте и с ошибкой заняла 7-е место в пасьюте (которое потом уплыло). Мотивировали Маргариту не только возможности вернуться в национальную сборную, но и материальные вопросы. «Мне сейчас мама написала – она переезжает в новую квартиру. Говорит: Маргарита, нужен телевизор. Я говорю: мама, купим в сентябре. Я бегу и понимаю, что нужно зарабатывать на телевизор«, — сказала Васильева после спринта и эта ее цитата разошлась по СМИ.

Мужская сборная даже без звёзд смогла зацепиться за медали. Пускай основными грозными соперниками россиян стали Михал Крчмар и Флоран Клод, но все равно было приятно увидеть, что парни борются и набирают международный опыт. Ярослав Костюков выиграл серебро и бронзу в соревнованиях взрослых. Полтора года назад он планировал завязать с биатлоном, но остался и дошёл до первых международных наград во взрослой карьере. Дмитрий Шамукаев завоевал бронзу в одной из юниорских гонок и это тоже неплохой результат, но уже с заделом на будущее.

На зиму что-то загадывать рано — впереди ещё два месяца упорной подготовки, в том числе и такой важной снежной, так что форма спортсменов успеет несколько раз поменяться. Самое главное, чтобы перемены эти были к лучшему.