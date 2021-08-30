Трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе под угрозой срыва. Переход футболиста, вероятно, этим летом не состоится. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Во французском клубе «Пари-Сен-Жермен» считают, что 22-летний игрок стоит намного дороже, чем 170 миллионов евро, которые предложил «Реал». Такое предложение боссам французской команды не нравится. В то же время руководство мадридского клуба увеличивать свое предложение не хочет.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, отметившись 27 голами и 7 результативными передачами. Также на его счету 8 голов в 10 играх в рамках Лиги чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в 4 играх и отметился 1 ассистом