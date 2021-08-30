Стала известна бригада судей, которая будет работать на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия. Эта информация размещена на официальном сайте УЕФА.

Встречу сборных России и Хорватии обслужит бригада судей из Израиля во главе с Орелем Гринфельдом. Помогать ему будут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. В качестве резервного рефери станет Эйтан Шмулевич. За VAR будут отвечать судьи Давид Фуксман и Рой Райншрайбер.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 21:45 по московскому времени. Ранее стало известно, что матч отбора ЧМ-2022 национальных команд России и Хорватии смогут посетить более 20 тысяч зрителей.