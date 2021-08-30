Вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв поделился эмоциями после приезда в главную команду страны.

«Новые какие-то эмоции, до этого не ощущал. Готов ли я? Да, готов, как Гагарин и Титов», — сказал Андрей Лунёв в интервью YouTube-каналу сборной России по футболу.

Напомним, Андрей Лунёв стал одним из пяти вратарей, вызванных в национальную команду на матчи отбора чемпионата мира в Катаре. Помимо Лунёва были вызваны Маринато Гильерме, выступающий за московский «Локомотив», Юрий Дюпин -вратарь казанского «Рубина», Александр Максименко, являющийся голкипером «Спартака», и Сергей Песьяков, представляющий «Ростов».

Андрей Лунёв является трёхкратным чемпионом России и обладателем Кубка России.