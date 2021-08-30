Российская фигуристка Елизавета Нугуманова высказала мнение о том, можно ли без четверных прыжков занимать высокие места.

В интервью порталу «Чемпионат» Нугуманова отметила, что не согласна с позицией о том, что соревноваться без четверных — это чистый туризм.

«У нас Алина Загитова выиграла Олимпийские игры без четверных прыжков, Женя Медведева заняла второе место без четверных прыжков, и третье место было без четверных», — отметила Нугуманова, добавив, что многие фигуристки очень хорошо катаются и занимают высокие места без наличия квадов в своих программах.

Напомним, самым сложным элементом в олимпийских программах Алины Загитовой был каскад из тройных лутца и риттбергера. Четверные прыжки олимпийская чемпионка не освоила.