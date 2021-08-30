Сборная России по футболу в понедельник собралась в полном составе на базе в Новогорске.

Последними в расположение национальной команды приехали Алексей Миранчук и Андрей Лунёв.

Под руководством нового главного тренера Валерия Карпина сборная России по футболу проведет матч отборочного цикла ЧМ-2022 против хорватов 1 сентября в «Лужниках».

После этого пройдет поединок в гостях на Кипре 4 сентября, а после него — домашний матч с Мальтой, который состоится 7 сентября.

В группе Н, где выступают россияне, свои встречи проводят также сборные Словакии и Словении.

После трех туров лидирует сборная Хорватии с шестью очками, у сборной России столько же очков.